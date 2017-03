13jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall in Hamm verletzt – Beteiligte Autofahrerin wird gebeten sich zu melden

Veröffentlicht am 30. März 2017 von wwa

HAMM – 13jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall in Hamm verletzt – Ein 13jähriger Junge befuhr mit seinem Fahrrad die Jahnstraße in Hamm und bog nach rechts in die Eintrachtstraße ein. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem Personenwagen. Die circa 50 bis 60 Jahre alte Fahrzeugführerin kümmerte sich um den Jungen, wobei dieser wohl unter Schock sagte, dass er nicht verletzt sei. Zuhause verspürte er dann später heftige Schmerzen. Der hinzugezogene Arzt stellte fest, dass er sich das Schlüsselbein gebrochen hat. Die Fahrzeugführerin des roten PKW (Kleinwagen) mit AK-Kennzeichen wird gebeten sich bei der Polizei Altenkirchen zu melden.