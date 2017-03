Veröffentlicht am 30. März 2017 von wwa

GIELEROTH – Jahreshauptversammlung der Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth e.V. – In Mudenbach fand die Jahreshauptversammlung der Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth statt. Vorsitzende Jutta Fischer begrüßte den Vorstand und die zahlreich anwesenden Mitglieder und Gäste.

Ein kleiner Rückblick auf das Jahr 2016 ergab zahlreiche Aktivitäten, die teilweise zu Gunsten der Kinderkrebshilfe durchgeführt wurden. Hervorgehoben wurde der Sponsorenlauf des Neuen Leben-Zentrums in Wölmersen, die REWE Woche in Hachenburg, das Stadtfest in Altenkirchen, das Spiel der Lotto-Elf in Neitersen, das jährliche Sommerfest, Herbst- und Martinsfest in Daaden, der Weihnachtsmarkt in Altenkirchen und die Weihnachtsparty der Quarter-Horses in der Tenne in Elkenroth.

Das Finanzvolumen des Vereins stieg im abgelaufenen Jahr um 34.280 Euro, auf 556.699 Euro. Gratuliert wurde Elke Warmer und Gabi Imhäuser, die im November 2016 mit der Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet wurden. Vor dem Bericht der Kassenprüfer wurde Friedhelm Hermes zum Versammlungsleiter einstimmig gewählt. Durch zwei Kassenprüfer, Harald Hahn und Hans Hermann Lenz wurde die Kasse geprüft. Es wurden keine Unstimmigkeiten festgestellt und dem Vorstand, sowie dem Kassierer eine sehr gute Arbeit attestiert. Durch den Kassenprüfer Hans Hermann Lenz wurde der Antrag auf Entlastung des Vorstandes gestellt und einstimmig erteilt.

Bei den Vorstandswahlen wurde der Vorstand einstimmig in seinem Amt bestätigt. Ausnahme die 2. Kassiererin Gabi Imhäuser musste aus beruflichen Gründen ihren Posten niederlegen. Als neuer 2. Kassierer wurde Andreas Claaßen einstimmig gewählt. Die Anzahl der Beisitzer wurden durch Andreas Kurth um eine Person erhöht. Als neue Kassenprüfer wurden Madeleine Birk und Maik Rumpel einstimmig gewählt.

Für das Sommerfest, am Sonntag, 27. August, wurde die Showband „LIMITED EDITION“ als musikalisches Highlight gewonnen. Schirmherr des Sommerfestes ist der Vorstand Dr. Kölbach von der Westerwaldbank. Das Motto des Festes lautet „Die große Comicwelt“. Am 09. Dezember, treten Peter Orloff und die Schwarzmeerkosaken für die Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth in der Stadthalle in Altenkirchen auf.