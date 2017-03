Polizei sucht unbekannten Erpresser

Veröffentlicht am 30. März 2017 von wwa

KÖLN – Unbekannter Erpresser – Polizei sucht Zeugen – Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach einem flüchtigen Erpresser. Der Unbekannte steht in dringendem Verdacht, Anfang Januar 2017 im Kölner Stadtteil Chorweiler einen 18 Jährigen erpresst und Bargeld erbeutet zu haben.

Mutmaßlich traf der Täter am Abend des 2. Januar am Braunfelsweg auf den Geschädigten und forderte unter Androhung von Schlägen die Herausgabe von Wertgegenständen. Nachdem der Unbekannte die EC Karte des 18 Jährigen in dessen Brustbeutel gefunden hatte, forderte er ihn auf, an einer Bank in der Mailänder Passage mehrere Verfügungen vorzunehmen. Mit dem aus dem Geldautomaten erbeuteten Bargeld flüchtete der Täter zu Fuß. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per Email an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (lf)