Veröffentlicht am 31. März 2017 von wwa

KOBLENZ – Hochschulpreis der Wirtschaft 2017 – IHK Koblenz zeichnet praxisnahe Studienarbeiten aus – Wirtschaft trifft Wissenschaft: Fünf Studienarbeiten hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz am Dienstag mit dem Hochschulpreis der Wirtschaft 2017 ausgezeichnet. Im Rahmen einer Feierstunde überreichte Jens Geimer, Vizepräsident der IHK Koblenz, die Urkunden und Preise und vergab zusätzlich acht „Lobende Anerkennungen“. Mit dem Hochschulpreis der Wirtschaft würdigt die IHK Koblenz jährlich praxisorientierte Bachelor-, Master- und Doktorarbeiten, die in Kooperation mit einem Unternehmen aus der Region entstanden sind. „Von einem intensiven Austausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft profitieren beide Seiten: Betriebe gewinnen frisches Know-how für unternehmerische Herausforderungen, während Institute und Hochschulen praxisnahe Impulse für ihre Forschung erhalten“, sagte Geimer. „Als Innovationsmotor Deutschlands ist der Mittelstand auch auf die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft angewiesen, um zukunftsfähig zu bleiben. Die ausgezeichneten Arbeiten sind Musterbeispiele dafür, wie ein solcher Wissenstransfer gerade in kleinen und mittleren Unternehmen gelingen kann.“

Mit der Auszeichnung möchte die IHK Koblenz auch auf die vielfältigen Karrieremöglichkeiten in der Region aufmerksam machen. „Nicht selten ebnen Studienarbeiten mit klarem Praxisbezug Absolventen den Weg zum ersten Arbeitsplatz – und Unternehmen den Weg zum dringend benötigten Nachwuchs“, betonte Geimer. „Die Betriebe im nördlichen Rheinland-Pfalz müssen sich nicht verstecken, sie bieten jungen Menschen hervorragende Einstiegs- und Aufstiegschancen.“

Rund 130 Gäste nutzten die Gelegenheit, sich über die vielfältigen praxisorientierten Studienarbeiten und Dissertationen zu informieren und die daran beteiligten Wissenschaftler und Unternehmen kennenzulernen. Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig, Oberbürgermeister der Stadt Koblenz, eröffnete die Feierstunde mit einem Grußwort. Das Thema Innovation aus der Sicht eines Industrieunternehmers beleuchtete Michael Oswald, Geschäftsführer der Alutecta Aluminiumprodukte GmbH, in seinem Kurzvortrag „Innovativer Mittelstand: Herausforderungen und Praxisbeispiele“. In einer Begleitausstellung zur Feierstunde wurden alle diesjährigen Bewerber sowie die beteiligten Professoren und Unternehmen gewürdigt.