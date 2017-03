Persönliche Papiere gefunden und der Polizei übergeben

Veröffentlicht am 31. März 2017 von wwa

OBERBIEBER – Flurreinigung mit Polizeieinsatz – Eine erfolgreiche Bilanz zieht der Heimat- und Verschönerungsverein (HVO) Oberbieber aus der Flurreinigungsaktion: Trotz Dauerregen waren Teilnehmer aus verschiedenen Ortsvereinen einen ganzen Samstagvormittag an Weges- und Feldrändern zu Fuß und mit Traktor und Anhänger rund um den Neuwieder Stadtteil unterwegs, um mit Greifzangen, Handschuhen und Müllsäcken bewehrt allerlei Unrat aufzusammeln. Ein Fund der Oberbieberer Pfadfinder unter der Hochbrücke der Ortsumgehung B256 führte dabei sogar zu einem Polizeieinsatz: Neben allerlei Plastiktüten und jeder Menge Papierabfällen bargen sie einen noch gültigen Personalausweis, eine Krankenversichertenkarte und diverse weitere persönliche Unterlagen sowie ein Mobiltelefon. Den Fund übergaben sie schnurstracks einer eigens angerückten Polizeistreife. Die stärksten Gruppen der Reinigungsaktion stellten der Burschenverein, die DPSG-Pfadfinder und der HVO selbst. Die gute Nachricht: Insgesamt war die Gesamtmenge des gesammelten Unrats kleiner als in den Vorjahren. Dennoch gab es gelegentlich kopfschüttelnde Kommentare von Passanten: „Ein Trauerspiel, dass so eine Aktion überhaupt notwendig ist“, war gelegentlich zu hören, aber auch Lob: „Klasse, dass das von Ehrenamtlichen freiwillig gemacht wird!“