33jähriger Fahrer unter Drogeneinfluss

Veröffentlicht am 30. März 2017 von wwa

POTTUM – Drogenbeeinflusst unterwegs – Am Dienstagnachmittag, 28. März, gegen 17:40 Uhr, wurde auf der K54 in Pottum, ein Motorroller kontrolliert, dessen Sozius keinen Helm trug. Bei der Kontrolle fiel auf, dass der 33jährige Fahrer unter Drogeneinfluss stand und keine erforderliche Fahrerlaubnis besaß. Zudem war an dem Fahrzeug kein ordnungsgemäßes Kennzeichen angebracht. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und ihn erwartet nun ein Strafverfahren.