ALTENKIRCHEN – Familienfahrt zur Zoom Erlebniswelt nach Gelsenkirchen – Am Samstag, 20. Mai findet eine Familienfahrt zur Zoom Erlebniswelt nach Gelsenkirchen. Im Rahmen der Kooperation „Wir Westerwälder“ bieten die Jugendpflegen der drei Landkreise Altenkirchen, Neuwied und Westerwaldkreis in diesem Jahr wieder eine Tagesfahrt für Jugendliche und Familien an. Jugendliche ab 12 Jahren können auch ohne Begleitung mitfahren.

Zustiege sind in Montabaur, Oberhonnefeld und Altenkirchen, möglich. Kinder unter drei Jahren haben freien Eintritt. Die Preise betragen 11 Euro für Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren, 13 Euro für 13 bis 17jährige und 17,50 Euro für Erwachsene. Informationen und Anmeldungen bei Jennifer Weitershagen von der Kreisverwaltung Altenkirchen unter Telefon: 0 26 81 81-25 41 oder per Email unter jennifer.weitershagen@kreis-ak.de.