MEHREN – Teilnehmer für neue Gymnastikgruppe 50plus in Mehren gesucht – Der DRK-Kreisverband Altenkirchen startet in Mehren mit einer neuen Gymnastikgruppe „Fit ab 50plus“ mit Gymnastik-Stretch-Relax für jedermann. Mit gesundheitsorientiertem Üben und Trainieren werden Muskelaufbau und Körperstraffung gefördert, Ausdauer wird optimiert und Rückenfunktionen sanft in Schwung gebracht. „Völlig losgelöst von der Erde“ kämpft die Gymnastik- und Fitness-Gruppe einmal wöchentlich, montags, in Mehren gegen den inneren Schweinehund an. Während der einstündigen intensiven Bauch- und Rückenschulung, den Dehn- und Entspannungsübungen folgen die Teilnehmer/innen den Anweisungen und Vorgaben der Übungsleiterin Dagmar Hallberg, die sich immer wieder neue sowie spannende Übungen und Hilfsmittel einfallen lässt. Auch die Entspannung kommt dabei nicht zu kurz. Die Gruppenteilnehmer bekommen die Möglichkeit ihre Fitness zu steigern, ihr Wohlbefinden neu zu entdecken und Kontakte zu knüpfen.

Start der neuen Kursgruppe ist am Montag, 10. April um 16:00 Uhr. Interessierte, die sich der Gesundheit zuliebe anschließen möchten, lädt das DRK im Seniorenpflegehaus Sonnenhang nach Mehren zu einer Schnupperstunde ein. Weitere Informationen gibt es beim DRK-Kreisverband Altenkirchen, Birgit Schreiner Telefon: 02681-800644, vormittags, oder bei Dagmar Hallberg Telefon: 02683 – 947303.