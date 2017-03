Verkehrsunfall mit Schulbus in Betzdorf

Veröffentlicht am 29. März 2017 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall mit Schulbus – Eine 62jährige Autofahrerin befuhr am Mittwoch, 29. März, gegen 16:06 Uhr, die Eberhardystraße aus Richtung Rainchen kommend in Richtung Gäulewaldstraße. In Höhe des Fußballstadions wurde ihr schwarz vor Augen. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte frontal in einen, mit 13 Kindern besetzten, Schulbus, der gerade von der Haltestelle am Stadion losgefahren war, in der Absicht, nach links in die Geschwister-Scholl-Straße abzubiegen. Der Busfahrer, ein Kind und die 62jährige wurden bei dem Zusammenprall verletzt. Quelle: Polizei