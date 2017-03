Veröffentlicht am 29. März 2017 von wwa

NISTER – Geschwindigkeitskontrollen auf der B 414 im Bereich von Nister – Am Dienstag, 28. März, in der Zeit von 14:00 bis 19:00 Uhr wurden in der Gemarkung Nister, auf der Bundesstraße 414 polizeiliche Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Erlaubt ist in diesem Bereich eine Geschwindigkeit von 100 km/h. Von den 1.870 gemessenen Fahrzeugen waren 85 Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. Hiervon steht sechs Fahrzeugführern ein Fahrverbot bevor, 23 Fahrzeugführer müssen mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 56 Fahrzeugführer müssen mit Verwarnungen rechnen. Der „Tagesschnellste“ an diesem Tage war mit einer Geschwindigkeit von 158 km/h unterwegs.

Geschwindigkeit ist eine der Hauptunfallursachen auf den Straßen. Alle sieben Stunden stirbt in Deutschland ein Mensch bei einem Raserunfall. Wer rast, riskiert nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das anderer Menschen. Jeder Kilometer zu schnell kann über Leben und Tod und die Schwere von Unfallfolgen entscheiden! Wer zu schnell fährt, begeht deshalb kein Kavaliersdelikt, sondern gefährdet andere und sich selbst! Quelle: Polizei