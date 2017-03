Veröffentlicht am 29. März 2017 von wwa

WIDDERSTEIN – Obstbaumpflanzaktion in Widderstein – Wie in den vergangenen zwei Jahren, hat sich auch dieses Jahr Widderstein wieder an der Aktion, die die Kreisverwaltung Altenkirchen unterstützt, beteiligt.

Gepflanzt wurden die fünf Apfelbäume an einem Wegesrand auf einer Wiese zwischen Widderstein und Gieleroth, wo das Unternehmen Garten- und Landschaftsbau Marc Schumann gute Vorarbeit geleistet hatte, indem sie die Löcher mit einem Bagger vorbereitet hatten. Nach erledigter Arbeit gab es noch Gegrilltes und Getränke. (tokl) Fotos: Privat