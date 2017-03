Veröffentlicht am 29. März 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Tauschen oder Verschenken – statt Wegwerfen – Jetzt anmelden für nicht kommerziellen Bürger-Flohmarkt am Samstag, 6. Mai, von 14:00 bis 18:00 Uhr. Nach dem Motto „zu gut zum Wegwerfen“ organisiert der Förderverein für nachhaltiges regionales Wirtschaften einen Tausch-Flohmarkt für gute gebrauchte Dinge im Rahmen des Stadtfestes am Samstag, 6. Mai. Alles was nicht neu produziert werden muss spart Energie, Transportwege und letztendlich Abfall. Zudem macht es Freude, wenn Dinge, von denen man sich befreien will, von anderen Mitbürger/innen weiterbenutzt werden können.

Tische können in begrenztem Umfang zur Verfügung gestellt werden. Standgebühren fallen nicht an. Bei Interesse bis 15. April im UNIKUM Regionalladen, Bahnhofstr. 26, Telefon: 02681-9842767 melden. (Keine Teilnahmemöglichkeit für Gewerbetreibende)