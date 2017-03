Vorstand des Fördervereins der Feuerwehr Oberlahr im Amt bestätigt

Veröffentlicht am 30. März 2017 von wwa

OBERLAHR – Mitgliederversammlung Förderverein Freiwillige Feuerwehr Oberlahr – 30 Mitglieder aus aktiver Wehr, Alterskameraden und fördernden Mitgliedern begrüßte der Vorsitzende Hans Peter Klein bei Eröffnung der Mitgliederversammlung Förderverein Freiwillige Feuerwehr Oberlahr. Ingo Becker gab den Jahresbericht der Wehrführung und blickte wieder einmal auf eine tatkräftige Unterstützung seitens des Fördervereins zurück. Ein geregelter Betrieb des Löschzuges sei ohne die Mithilfe des Fördervereins gar nicht möglich, so Becker. Er dankte dem Vorstand für die gute Zusammenarbeit. Für den Festausschuss blickte Max Büdenbender auf das vergangene Jahr zurück und listete die ausgerichteten Veranstaltungen auf, die der Ausschuss geplant und organisiert hatte. Hier waren insbesondere das Feuerwehrfest im Juli und die Mitwirkung auf dem Weihnachtsmarkt der Ortsgemeinde zu nennen.

Beide Veranstaltungen verliefen aus Sicht des Festausschusses sehr zufriedenstellend. Der Kassenbericht wurde von Sascha Liedhegener vorgetragen. So unterstützte der Förderverein die aktive Mannschaft des Löschzuges finanziell bei den Kosten für Fortbildungsveranstaltungen, bei der Anschaffung von 40 Softshelljacken und bei der Beschaffung kleinerer Ausrüstungsgegenstände. Die Kassenprüfer bescheinigten Liedhegener eine einwandfreie Kassenführung und beantragten die Entlastung des Vorstandes. Diese erfolgte einstimmig.

Anschließend folgten die Neuwahlen der Vorstandsmitglieder für die nächsten drei Jahre. Hier wurden Hans Peter Klein als Vorsitzender, Sascha Liedhegener als Kassierer und Nico Wittlich als Schriftführer in ihren Ämtern bestätigt. Als Beisitzer wurden Frank Holzapfel, Anja Bruckner und Michael Klütsch gewählt. Ferner gehören kraft Satzung und Amtes der Wehrführer Ingo Becker als stellvertretender Vorsitzender sowie der stellvertretende Wehrführer Jörg Eschenbacher und Jugendwart Frank Hoffmann jeweils als weitere Beisitzer dem Vorstand des Fördervereins an. Zu Kassenprüfern wurden Rene Becker und Marvin Holzapfel gewählt. Die Mitglieder des Festausschusses, Max Büdenbender, Marc Wollny, Rene Becker und Marco Zansen, wurden ebenfalls in ihrem Amt bestätigt. Klein dankte allen für die Bereitschaft zur Mitgestaltung und wünschte sich weiterhin eine gute Zusammenarbeit mit dem Vorstand. (ffo) Foto: Feuerwehr Oberlahr