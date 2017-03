Brandmeister Uwe Melles erhält Silberne Feuerwehrehrenzeichen

Veröffentlicht am 28. März 2017 von wwa

OBERLASHR – Silbernes Feuerwehrehrenzeichen für Uwe Melles – Brandmeister Uwe Melles vom Löschzug Oberlahr erhielt im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Oberlahr das Silberne Feuerwehrehrenzeichen des Landes Rheinland-Pfalz für 25jährige aktive Tätigkeit in der Feuerwehr. Melles trat 1991 in den Löschzug Oberlahr ein und absolvierte mehrere Lehrgänge in seiner Feuerwehrlaufbahn. 2008 legte er erfolgreich die Prüfung zum Gruppenführer an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule in Koblenz ab. Die Ernennung zum Brandmeister erfolgte im Jahr 2009. Der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Flammersfeld, Rolf Schmidt-Markoski dankte Melles für seinen ehrenamtlichen Einsatz und überreichte ihm die Urkunde des Innenministers sowie das Silberne Feuerwehrehrenzeichen. (ffo) Foto: Feuerwehr Oberlahr