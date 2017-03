Veröffentlicht am 30. März 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Markenführung für den Mittelstand – Vertrauen ersetzt Wissen“ aus der Reihe Unternehmenswissen kompakt – Die fortschreitende Digitalisierung der Werbung und Informationsbeschaffung bringt nicht nur andere Voraussetzungen für die Durchsetzung der eigenen Marke mit sich, sondern auch neue Denk- und Vorgehensweisen im Marketing. Für die Kunden wird die Vielfalt von Produkten, Leistungen und Beschaffungsmög­lichkeiten immer unübersichtlicher. Zwangsläufig wird die Differenzierung der eigenen Marke auch für mittelständische Unternehmen zu einem kritischen Erfolgsfaktor.

In der Infoveranstaltung der IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen am Mittwoch, 26. April, von 18:00 bis circa 20:00 Uhr gibt der Referent Wendelin Abresch von der CONCENCE Marken- und Marketingberatung in seinem Vortrag „Marke. Vertrauen ersetzt Wissen“ wertvolle Impulse für die Markenführung im Unternehmen. Dabei werden die Aspekte beleuchtet: was macht Marken eigentlich besonders wirksam? Wie entwickelt man seine eigene Marke weiter? Was sollte man tun, was besser lassen? Wie verändert sich die Wirksamkeit von Werbung? Solche und ähnliche Fragen werden im Anschluss an einen interessanten Vortrag diskutiert.

Eine Anmeldung ist bis zum 19. April online unter ww.ihk-koblenz.de möglich. Im Suchfeld die Nummer 3688100 eingeben. Fragen beantwortet Doris Burmester unter Telefon 02681 87897-12 oder Email: burmester@koblenz.ihk.de. Für IHK-Mitglieder ist diese Infoveranstaltung kostenlos.