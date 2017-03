Veröffentlicht am 28. März 2017 von wwa

HACHENBURG – Höchstenbacher Guido Schröder erfolgreich beim Gewinnsparen – Fortuna meint es wieder einmal gut mit den Westerwälder Gewinnsparern: Bei der Soziallotterie der Volks- und Raiffeisenbanken gewann Guido Schröder aus Höchstenbach eine von insgesamt 600 Küchenmaschinen der Marke „KitchenAid“. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Sonja Kohlhaas nahm er das Gerät im Wert von rund 600 Euro jetzt bei der Westerwald Bank in Hachenburg in Empfang, Kundenberaterin Manuela Treiber gratulierte im Namen der heimischen Genossenschaftsbank.

Seit Jahrzehnten spielen viele Kunden des Unternehmens beim Gewinnmargen mit. Monatlich werden attraktive Geldpreise – der Höchstgewinn liegt bei einmalig 100.000 Euro – und mehrere Autos verlost. Dabei engagieren sich die Teilnehmer immer auch sozial und karitativ für ihre Region. Denn von jedem gekauften Los zum Preis von fünf Euro wandern am Jahresende vier Euro auf das Sparkonto des Spielers. Der verbleibende Euro ist der Spieleinsatz für die Lotterie. Davon wiederum fließt ein Viertel an gemeinnützige Projekte und Institutionen in der Region, die damit immer zu den Gewinnern der Aktion gehört.

Foto: Guido Schröder und Sonja Kohlhaas (l.) aus Höchstenbach freuten sich über die neue Küchenmaschine, die Manuela Treiber (r.) von der Westerwald Bank in Hachenburg übergab. Foto: Westerwald Bank