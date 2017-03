Frühjahrskonzert des Jugendblasorchester Mehrbachtal

Veröffentlicht am 30. März 2017 von wwa

WEYERBUSCH – Frühjahrskonzert 2017 – In Vorbereitung auf das am Samstag, 08. April, ab 20:00 Uhr, in der Turnhalle in Weyerbusch anstehende Frühjahrskonzert trafen sich die Musiker/innen des Jugendblasorchester Mehrbachtal zu einem intensiven Probenwochenende im Dorftreff in Werkhausen. Unter der Leitung des Dirigenten Slawomir Lackert wurde den zu hörenden Konzertstücken der letzte Feinschliff verpasst. Das Konzert steht unter dem Thema „Music around the World“. Die Konzertbesucher werden eingeladen mit dem Jugendblasorchester und vielen bekannten Melodien auf eine musikalische Weltreise zu gehen.