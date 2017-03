Veröffentlicht am 29. März 2017 von wwa

KOBLENZ – Weiterbildung „Jugendamt kompakt“ – Anmeldefrist verlängert bis 7. April – Es sind noch Plätze frei bei der Weiterbildung „Jugendamt kompakt“, mit der sich die Hochschule Koblenz an angehende Fachkräfte im Jugendamt richtet. Der Anmeldeschluss wurde verlängert auf Freitag, 7. April. Neue gesellschaftliche Herausforderungen und veränderte rechtliche Regelungen verlangen zusätzliche fachliche Qualifikationen und erweiterte Handlungskompetenzen beim Umgang mit Klientinnen und Klienten. Immer komplexer werdende Aufgabenbereiche erfordern besondere Kenntnisse für die richtige Anwendung rechtlicher Bestimmungen und das Wissen über neue gesetzliche Regelungen (z.B. im SGB VIII). „Jugendamt kompakt“ startet mit dem ersten Modul am Freitag, 21. April. Der Anmeldeschluss ist am Freitag, 7. April. Interessierte finden weitere Informationen zu den Weiterbildungen und zur Anmeldung unter: www.hs-koblenz.de/ifw