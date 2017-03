Veröffentlicht am 29. März 2017 von wwa

NEITERSEN – Neiterser Spielzeug- und Kleiderbasar – „Eine gute Gelegenheit Spielsachen und Kleidung zu günstigen und fairen Preisen zu erwerben oder zu verkaufen, war der achte Neiterser Spielzeug- und Kleiderbasar in der Wiedhalle. Organisiert wurde er von dem Basarteam, dem Elternausschuss und dem Förderverein der Kindertagesstätte Pusteblume. Ein eingespieltes Team nahm zu diesem Basar, von mittlerweile 65 Verkäufern, Ware in Kommission an und sortierte diese nach Größen und Rubriken übersichtlich in der Halle zum Verkauf. In zwei Stunden Verkaufszeit wechselten eine Menge toller Sachen ihren Besitzer. In der Stoßzeit waren die Kassen am Rande ihrer Kapazität. Für den nächsten Basar wird es hier eine kleine organisatorische Änderung geben, um die Wartezeiten zu verkürzen. Für das leibliche Wohl sorgte die Cafeteria mit Kaffee, Kuchen und frischen Waffeln. Kuchen gab es wie immer auch zum Mitnehmen.

Aufgrund der großen positiven Resonanz wird das Basarteam auch im Herbst wieder durchstarten. Der neue Termin für den Herbstbasar ist Samstag, 30. September. Der Erlös des Tages kommt den Kindern der Kita Pusteblume zu Gute. Durch die stetig wachsende Besucherzahl, steigt auch der Erlös von Mal zu Mal für die Kita und der Förderverein kann den Kindern tolle Dinge ermöglichen.

Nähere Informationen unter: basar-neitersen@web.de. Auf diesem Weg möchte sich das Basarteam bei allen Verkäufern, Käufern, Besuchern, Helfern und dem Team der Kita Pusteblume bedanken. Jeder einzelne von ihnen mache den Basar zu dem was er ist. Fotos: Privat