Schleifchen-Nachtturnier beim SSV Weyerbusch

Veröffentlicht am 29. März 2017 von wwa

WEYERBUSCH – Tennisabteilung des SSV Weyerbusch lädt zum Schleifchen Nachtturnier ein – Die Tennisabteilung des SSV Weyerbusch veranstaltet am Samstag, 01. April, ein Schleifchen-Nachtturnier. Es geht los um 17:00 Uhr in der SRS Tennishalle in Altenkirchen.

Mit dem Turnier soll die Saison eröffnet werden. Anmeldungen werden bis zum 31.03. bei Hanna Böhringer, hanna_boehringer@web.de. entgegen genommen. Eingeladen sind Groß und Klein, Jung und Alt, Profi oder Nicht-Profi. Für das leibliche Wohl und Spaß am Tennis wird bestens gesorgt!