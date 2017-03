Veröffentlicht am 30. März 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN/WISSEN – Infoveranstaltungen „Wie werde ich Tagesmutter oder Tagesvater?“ am Donnerstag, 6. April und Montag, 8. Mai – Qualifizierungskurse in der Kindertagespflege starten nach den Sommerferien – Nach den Sommerferien startet wieder ein Qualifizierungskurs für Tagespflegepersonen in Wissen.

Interessierte, die auf der Suche nach einer interessanten und verantwortungsbewussten Aufgabe sind und Freude am Umgang mit Kindern haben, sind herzlich zu einer der beiden Infoveranstaltungen eingeladen. Diese finden am Donnerstag, 6. April ab 19:00 Uhr im Katholischen Pfarrheim in Wissen statt und am Montag, 8. Mai ab 19:00 Uhr im großen Sitzungssaal der Verbandsgemeindeverwaltung in Kirchen.

Dort werden die Teilnehmenden umfassend über die Voraussetzungen für die Tätigkeit als Tagespflegeperson und den Qualifizierungskurs informiert. Eine Anmeldung zu den Terminen ist erforderlich. Diese und weitere Informationen sind beim Jugendamt der Kreisverwaltung unter Telefon: 0 26 81 81-25 61 immer montags von 09:00 bis 12:30 Uhr oder donnerstags von 08:00 bis 16:00 Uhr sowie per Mail unter kindertagespflege@kreis-ak.de bei Susanne Morgenschweis oder Carola Paas möglich.