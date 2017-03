Kraftfahrzeugführer unter erheblicher Alkoholeinwirkung unterwegs

Veröffentlicht am 28. März 2017 von wwa

REGION – Einige Kraftfahrzeugführer unter erheblicher Alkoholeinwirkung – Im Verlauf des Wochenendes wurden verstärkt Alkoholkontrollen durch Beamte der Autobahnpolizei Ruchheim durchgeführt. Zunächst fiel am Samstag ein estnischer Sattelzugfahrer auf, der, das ergaben die Ermittlungen der Polizei, nach längerer Irrfahrt vergeblich versuchte seinen Sattelzug auf einem Parkplatz der BAB 61 abzustellen. Die zufällig auf dem Parkplatz kontrollierende Streife beendete die Fahrt des Sattelzugfahrers, der vor Ort bei einem Atemalkoholtest den beachtlichen Alkoholwert von 2,01 Promille erzielte.

Am Sonntag wurden die mobilen Kontrollen fortgesetzt. Zunächst wurde die Abfahrt eines lettischen Sattelzugfahrers, der die Fahrt mit einem Atemalkoholwert von 1,85 Promille starten wollte, verhindert. Später fiel auf der BAB 650 in Richtung Mannheim ein ungarischer Autofahrer auf, der mit dem Handy am Ohr und mit circa 40 Km/h, mehrere Fahrspuren benutzend, unterwegs war. Die auffällige Fahrweise war erwartungsgemäß nicht nur auf das Telefonat, sondern auch auf die bei der durchgeführten Kontrolle festgestellte Atemalkoholkonzentration von 2,08 Promille zurückzuführen. Auch hier wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein eingezogen. Quelle: Polizei