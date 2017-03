August Sander Sprechstunde in Altenkirchen

Veröffentlicht am 29. März 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Verborgene Schätze entdecken – August Sander Sprechstunde findet am Mittwoch, 12. April, nochmals in Altenkirchen statt – Man findet Fotografien von August Sander nicht nur in Museen. Immer noch gibt es viele Westerwälder, die alte Fotografien Sanders in ihrem Familienbesitz haben – was für ein Glück.

Nachdem im Rahmen der letztjährigen Sanderausstellung im Kreishaus die Sprechstunde mit der Sander-Expertin Gabriele Conrath-Scholl auf große Resonanz stieß, bietet die Kreisvolkshochschule nun einen weiteren Termin an. Am Mittwoch, 12. April in der Zeit von 14:30 bis 17:00 Uhr besteht im Sanderzimmer (R. 110, 1. OG) der Kreisverwaltung Altenkirchen die Möglichkeit mit der Leiterin der Photographischen Sammlung/SK Stiftung Kultur der Sparkasse Köln Bonn zu sprechen und mehr über die Fotografien von August Sander zu erfahren. Sie berät hinsichtlich der kunstgeschichtlichen Bedeutung des Werkes, des Erhaltungszustands und hilft gegebenenfalls mit weiterführenden Adressen von Restauratoren, Auktionshäusern oder Gutachtern.

Es können allerdings keine Auskünfte zu Schätzungen oder Wertangaben für (Hausrat-) Versicherungen erfolgen. Interessierte, die mehr über ihr eigenes Sanderfoto erfahren möchten, sollten sich aus organisatorischen Gründen im Vorfeld anmelden. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.

Foto: August Sander: Selbstbildnis, 1925 – © Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur, August Sander Archiv, Köln; VG Bild-Kunst