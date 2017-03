Veröffentlicht am 31. März 2017 von wwa

LEUZBACH – Schießsport beginnt in Leuzbach schon bei den Kleinen – Egal für welchen Verein oder welche Sportart: Die Nachwuchsförderung und -gewinnung ist ein wichtiger Grundstein. Im Schießsport ist dies jedoch wesentlich schwerer als in anderen Breitensportarten. Denn hier gilt es die strengen Regeln des Waffengesetzes zu beachten. Bisher ist es Kindern unter zehn Jahren daher grundsätzlich nicht möglich gewesen in diese Sportart reinzuschnuppern oder sie gar auszuüben. Schießsport für Kinder, das bedeutet auch Förderung der Konzentration. Im Training erlernen die Kinder Inne zu halten und sich auf ihr Ziel und zu konzentrieren damit der abgegebene Schuss einen möglichst genauen Treffen gibt.

In Leuzbach hat man sich daher dazu entschlossen den Schritt des Deutschen Schützenbundes mitzugehen und speziell für Kinder ein Lichtpunktgewehr angeschafft. Hierbei handelt es sich nicht etwa um eine Waffe sondern um ein hochpräzises Sportgerät, das in diesem Fall gemeinsam von den Firmen DISAG und Feinwerkbau entwickelt wurde. Es bietet Kindern ab circa sechs Jahren die Möglichkeit das Sportschießen zu trainieren und sich im sportlichen Wettkampf gegenseitig zu messen. Die Wettbewerbe sind hier speziell für Kinder ausgelegt.

Das Lichtpunktgewehr gibt bei der Betätigung des Matchabzuges lediglich ein Klick-Geräusch von sich und das Kind sieht durch das Matchdiopter auf der elektronischen Zielerfassung kurz einen kleinen roten Punkt aufleuchten. Der eigentliche Treffer wird auf dem Bildschirm eines Tablet oder Laptop auf den 1/10 Millimeter genau dargestellt.

Nach der 14tägigen Testphase kamen die Eltern aber vor allem die begeisterten Kinder, alle im Alter zwischen fünf und neun Jahren, zu dem Schluss, dass Schießsport eine tolle Sache ist und richtig Spaß macht. Der Entschluss des Vorstandes war daher trotz der hohen Investitionskosten schnell gefasst: Das Laserschießen ist ein Muss für jeden zukunftsorientierten Verein. Sollte das Interesse der Eltern oder Kinder geweckt sein, so schauen sie gerne im Schützenhaus vorbei. Für die Kinder und das Training mit dem Lichtgewehr werden gesonderte Trainingszeiten angeboten. Auskunft erteilt die Jugendleiterin Nicole Toppel, Telefon: 02681/981764 oder per Email: info.svlzb@gmail.com, www.sv-leuzbachbergenhausen.de. (pesch) Foto: Privat