Veröffentlicht am 27. März 2017 von wwa

MAULSBACH – Jahreshauptversammlung des Schützenverein Maulsbach – Der Jahresrückblick, einige Wahlen sowie die Veranstaltungen des neuen Schützenjahres standen auf dem Programm als der 1. Vorsitzende Frank Heuten pünktlich um 20:00 Uhr 48 Mitglieder zur Jahreshauptversammlung im Schützenhaus Maulsbach begrüßte. Besonders begrüßte er das amtierende Königspaar, Königin Nicole I. mit ihrem Prinzgemahl Stefan, Schülerprinz Manuel Schmidt, den Jugendvorstand sowie alle Ehrenmitglieder. Weiterhin den Ortsbürgermeister von Fiersbach, Siegfried Krämer und den 1. Beigeordneten von Hirz-Maulsbach, Jörg Pfeiffer. Nach der Begrüßung wurde eine Gedenkminute für die im vergangenen Jahr verstorbenen Vereinsmitglieder eingelegt.

In seinem Bericht schaute Heuten auf eine ereignisreiche und in gesellschaftlicher und sportlicher Sicht erfolgreiche Zeit zurück. So lobte er besonders die Aktivitäten der Schützenjugend. Ganz besonders den Jugendvorstand für deren sehr umfangreiche aktive Mitarbeit. Stefan Molly informierte über den positiven Kassenbestand. Einen ausführlichen Einblick über die sportlichen Leistungen gab Laura Lichtenthäler und der Bericht der Jugend wurde von Jugendwart Frank Schüler vorgetragen.

Bei den Wahlen stand Turnus gemäß das Amt des Vereinsmanagers an. Elmar Deneu der das Amt bis dato inne hatte wurde wiedergewählt. Ebenso Ulrich Kählitz als Hausmeister. Zudem stand die Wahl eines Kulturwartes und eines Zeugwartes an. Die bisherigen Amtsinhaber Roman Deneu und Dieter Kurtseifer standen nicht mehr zur Verfügung. Als neuer Kulturwartin wurde Petra Heuten und zum Zeugwart Wolfgang Burkhart gewählt. Florian Klein aus Kraam, Tobias Heidelbach aus Maulsbach und Heidi Kählitz aus Fiersbach wurden als Kassenprüfer gewählt.

Im Anschluss an die Wahlen stand noch als wichtiges Thema eine Beitragsanpassung auf der Tagesordnung. Diese wird notwendig da der Sportbund im kommenden Jahr in jedem Fall den Mindestbeitrag um einen Euro monatlich erhöht. Der Erhöhung wurde nach kurzer Diskussion zugestimmt. Unter Punkt Verschiedenes wurde Kevin Lichtenthäler als neues Mitglied in der Fahnengruppe bestätigt. (stk) Foto: Streginski