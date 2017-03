Sandaufen über den Haufen gefahren

Veröffentlicht am 27. März 2017 von wwa

HORHAUSEN – Ungewöhnlicher Unfall in Horhausen – Am Samstagmorgen, 25. März, erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus Kenntnis über einen Verkehrsunfall im Amselweg in Horhausen. Der Fahrer teilte mit, dass er gegen einen Sandhaufen auf der Fahrbahn gefahren sei. Bei der Überprüfung an der Unfallstelle stellten die Polizeibeamten fest, dass am Fahrbahnrand Sand für den angrenzenden Tennisplatz gelagert war, der ein wenig in die Fahrbahn hineinragte. Geblendet von der tiefstehenden Sonne übersah der Fahrer den Sandhaufen. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden, der Fahrer blieb unverletzt. Foto: Polizei