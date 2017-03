Veröffentlicht am 27. März 2017 von wwa

BAD MARIENBERG – Mit Pfeil auf Hund geschossen – Freitagvormittag, 24. März, gegen 09:45 Uhr, befand sich ein Spaziergänger mit seinen beiden Hunden im Bereich des Wildparks in Bad Marienberg. Hierbei beobachtete der Mann zwei weitere männliche Personen die mit Pfeil und Bogen im Waldgebiet unterwegs waren. Einer der beiden Männer soll dann auf einen der Hunde angelegt und geschossen haben. Glücklicherweise wurde das Tier jedoch durch den verwendeten Sportpfeil verfehlt. Anschließend entfernten sich die Männer in unbekannte Richtung. Der Spaziergänger konnte eine der Personen wie folgt beschreiben: Circa 35 bis 40 Jahre alt, circa 175 Zentimeter groß, dunkler Parka, dunkle Hose, trug einen Rucksack.

Die Polizei fragt: Wem sind in dem Bereich von Bad Marienberg verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte unter Telefon:02662/95580 oder per Email PIHachenburg@Polizei.rlp.de an die Polizei Hachenburg.