Täter nach Einbrüchen in Betzdorf ermittelt

Veröffentlicht am 27. März 2017 von wwa

BETZDORF – Tatklärung nach Einbruchsdiebstählen – Nach zwei Einbrüchen in ein Elektronik Fachgeschäft in der Innenstadt Betzdorf in den Nächten zum 25. und 26. Februar, wurden drei Tatverdächtige im Alter von 14 bis 21 Jahren aus dem Großraum Betzdorf bzw. Siegen ermittelt. Im Rahmen der polizeilichen Durchsuchungen wurden durch Beamte der Polizei Siegen und der Kriminalpolizei Betzdorf am Freitagnachmittag der größte Teil der Beute, es handelt sich vorwiegend um hochwertige Tablets und Smartphones, sowohl in Betzdorf, als auch in Siegen sichergestellt. Einige Smartphones hatten die Tatverdächtigen nach eigenen Angaben bereits im Stadtgebiet Betzdorf und bei Ebay Kleinanzeigen veräußert.