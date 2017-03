Spielplatz nach privater Feier als Saustall verlassen

Veröffentlicht am 27. März 2017 von wwa

GÜLLESHEIM – Sachbeschädigung auf dem Spielplatz in Güllesheim – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 25. Auf 26. März, wurde auf dem Spielplatz „Auf der Heide“, an der Holzhütte und dem Grillplatz, eine private Feier veranstaltet. Anschließend wurde der Müll, Leergut und diverse Verpackungen von Grillgut, hinterlassen und verteilt. Weiterhin wurde die Holzhütte von den bislang unbekannten Tätern beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de