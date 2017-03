Unterschenkelfraktur – Ende einer Motorradfahrt

Veröffentlicht am 27. März 2017 von wwa

RAUBACH – Verletzter Motorradfahrer in Raubach – Am Sonntagmittag, 26. März, um 12:55 Uhr befuhr ein 48jahriger Motorradfahrer aus dem Westerwaldkreis, mit seinem Motorrad, die L267 aus Richtung Raubach kommend in Fahrtrichtung Puderbach. Vor ihm fuhr ein weiteres Motorrad das nach rechts abbiegen wollte. Der 48jährige erkannte aber zu spät den, ordnungsgemäß durch Blinker angezeigten, Abbiegevorgang und kam durch sein starkes Bremsen ins Rutschen. Das Motorrad kippte um und der Fahrer wurde mit Verdacht auf eine Unterschenkelfraktur in ein Krankenhaus eingeliefert.