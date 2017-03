Veröffentlicht am 27. März 2017 von wwa

NEUNKIRCHEN – Autofahrer alkoholisiert unterwegs – Sonntagabend, 26. März, gegen 23:00 Uhr, wurde in der Hauptstraße in Neunkirchen, der 19jährige Fahrer eines Pkw`s kontrolliert. Der Fahrzeugführer stand unter Alkoholeinfluss. Ein Alcotest, so die Polizei, ergab einen Wert von 1,59 Promille, so dass eine Blutentnahme folgte. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren.