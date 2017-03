Fahrerflucht endet in der Nister

Veröffentlicht am 27. März 2017 von wwa

ALPENROD – Kradfahrer auf der Flucht in Bach gestürzt – Sonntagmorgen, 26. März, fiel der Streife gegen 11:15 Uhr auf einem Feldweg ein Motorrad auf, das ohne Kennzeichen gefahren wurde. Bei Erblicken des Streifenwagens versuchte der Fahrer zu flüchten und fuhr in Alpenrod-Hirtscheid in Richtung L 281. Nachdem die Beamten ihr Fahrzeug gewendet hatten sahen sie, dass der Fahrer am Ortsausgang Hirtscheid vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve stürzte. Während die Maschine an einem Leitpfosten hängen blieb, stürzte der Fahrer in die Nister. Der 21jährige Fahrer konnte anschließend nass aber unverletzt den Fluten entsteigen. Bei der folgenden Überprüfung wurde festgestellt, dass die Maschine weder zugelassen noch versichert ist und der Fahrer keinen entsprechenden Führerschein besitzt.