Kreisvolkshochschule bietet Französischkurs an

Veröffentlicht am 27. März 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Parlez-vous francais? – Kreisvolkshochschule bietet Französischkurs für Interessierte mit guten Vorkenntnissen an – Am Mittwoch, 5. April in der Zeit von 09:00 bis 10:30 Uhr beginnt ein Französischsprachkurs auf dem Sprachniveau A2/B1 für Personen mit guten Vorkenntnissen in der Altenkirchener Kreisvolkshochschule.

Eine entspannte Herangehensweise und Vertiefung der französischen Sprache steht dabei im Mittelpunkt. Kursleiterin Elke Orthey vermittelt einen lebendigen Eindruck von Frankreich und möchte Lust auf Land, Leute und vor allem die schöne Sprache machen. Ziel ist es, sich in verschiedenen Situationen auf der Reise oder im Urlaub verständigen zu können.

Neueinsteiger sind zu einer kostenfreien Schnupperstunde herzlich eingeladen. Die Gebühr für den gesamten Sprachkurs, der 12 Termine à 90 Minuten umfasst, beträgt 60 Euro. Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei acht Personen. Nähere Informationen oder Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.