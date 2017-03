Veröffentlicht am 26. März 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Babysitterkurs abgeschlossen – An zwei Wochenenden haben fünf Schülerinnen den dreitägigen Babysitter Kurs beim Deutschen Roten Kreuz besucht. Ganz praktisch wurde das Wickeln und Baden von Säuglingen geübt. Die Kursleitung Nadine Knott hatte dazu eine Babypuppe mitgebracht. Außerdem lernten die Schülerinnen zahlreiche Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten sowie den Bereich der Ersten Hilfe am Kind. Nach erfolgreicher bestandener Prüfung bekamen die Mädchen ihre Zertifikate und Ausweise. Sie wurden in die Babysitterkartei des Roten Kreuzes aufgenommen. Familien, die einen Babysitter suchen oder Infos wünschen, melden sich beim Deutschen Roten Kreuz, Birgit Schreiner: Telefon: 02681 – 800644, oder Email an: schreiner@kvaltenkirchen.drk.de