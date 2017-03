Verbandsgemeinde Flammersfeld gratuliert „Westerwald Treff“

Veröffentlicht am 26. März 2017 von wwa

OBERLAHR – Verbandsgemeinde Flammersfeld gratuliert: Vorbeugen ist Trumpf: Wie der Hotelpark „Der Westerwald Treff“ seit Jahren für exzellente Hygiene sorgt – Erneute Auszeichnung mit dem „Gastro Smiley“ – Tanja Ehlscheid-Schelzke setzt einen neuen Meilenstein: Die Betreiberin des renommierten Hotelparks „Der Westerwald Treff“ in Oberlahr lässt ihren Gastbetrieb in punkto Sauberkeit und Hygiene von einem der härtesten Hoteltester checken. Ulrich Jander, aus dem TV bekannter Sachverständiger und Branchenexperte, attestierte dem Team nun erneut ein Höchstmaß an HACCP-Management und verlieh zum wiederholten Male die begehrte Auszeichnung „Gastro Smiley“.

Gemeinsam mit den Fremdenverkehrsreferentinnen der Verbandsgemeinde Flammersfeld, Martina Beer und Nadja Wiesbaum-Hümmerich, gratulierte der Erste Beigeordnete, Rolf Schmidt-Markoski, der Hotelchefin zu dieser Auszeichnung. Dabei erklärte der Beigeordnete: „Der ‚Westerwald Treff‘ geht als Vorbild voran – und zeigt, wie auch ein privat betriebenes Hotel für neue Meilensteine sorgen kann.“

Ehlscheid-Schelzke berichtet: „Mit dem ‚Gastro Smiley‘ signalisieren wir unseren Gästen und Partnern ganz freimütig, dass Hygiene und Sauberkeit oberste Priorität im Alltag hat“. Seit Jahren setzt sie auf das Signet und hat damit bereits einen Trend zur freiwilligen Selbstverpflichtung gesetzt. „Großkunden wie namhafte Unternehmen und auch immer mehr Individualgäste fragen gezielt nach einer Zertifizierung unseres Hygienemanagements“, so Ehlscheid-Schelzke. Die regelmäßigen Screenings seien zwar zeitaufwändig und nicht selten gelte es im Nachhinein für neue Ordnung zu sorgen, doch der Aufwand lohne sich: „Unsere Gäste fühlen sich rundum wohl und setzen ein großes Vertrauen in uns, dies erfüllen wir in täglicher Aufopferung für noch mehr Servicequalität, aber auch pausenlos ganz unsichtbar im Hintergrund in Hygiene und Arbeitssicherheit“, so die Hotelchefin.

Foto: Hygiene hat oberste Priorität: Tanja Ehlscheid-Schelzke vom Hotelpark „Der Westerwald Treff“ mit dem neuen „Gastro-Smiley“. Foto: Westerwald Treff