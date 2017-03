DRK Rettungshunde erfolgreich geprü

Veröffentlicht am 26. März 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – DRK Rettungshunde erfolgreich geprüft – Die DRK Rettungshundestaffel Altenkirchen hat die diesjährig erste Flächenprüfung des DRK Landesverbandes RLP ausgerichtet. Rettungshundeteams, Hundeführer/inen und Hund, der DRK Staffeln Alzey, Rhein-Hunsrück, Idar-Oberstein und Zerf stellten sich den Prüfungsanforderungen. Unter der Leitung von Andre Hofmann, Staffelleiter Altenkirchen, wurden Fachfragentest, Verweis- und Gehorsamsprüfung auf dem Sportplatzgelände in Bruchertseifen absolviert und von den beiden Prüferinnen Bessie Wilhelm und Sabine Bahr bewertet. Sechs Teams gingen zur Flächensuchprüfung in das Waldgebiet bei Volkerzen.

Das Rettungshundeteam muss dann innerhalb von 20 Minuten reiner Suchzeit eine 30.000 Quadratmeter große Waldfläche absuchen und zwei vorher in dem Gelände ausgebrachte Versteckpersonen finden. Die Rettungshundeführer müssen auch in der Lage sein, eine Standortbestimmung zu geben und Erste Hilfe zu leisten. Alle sechs Teams nahmen am Ende des Tages das Zertifikat „Geprüftes Rettungsteam“ und die Plakette „geprüfter Rettungshund“ fürs Halsband in Empfang.

Einen Tag später reisten Teams der Rettungshundestaffeln Donnersberg und Homburg-Saar an. Am Ende der Prüfung erfüllten auch hier drei Rettungshundeteams die Anforderungen und sind jetzt berechtigt, die nächsten 18 Monate in den Sucheinsatz zu gehen. Nach diesen 18 Monaten muss man sich wieder der doch manchmal sehr nervenaufreibenden Prüfungssituation stellen. Aber nur so kann sichergestellt werden, dass ein Rettungshundeteam auch für die verantwortungsvolle Aufgabe der Vermisstensuche geeignet ist. (Vereinsbericht) Fotos: Privat