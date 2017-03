Wildschwein ausgewichen – Gegenverkeht frontal getroffen

Veröffentlicht am 24. März 2017 von wwa

NISTERTAL – Verkehrsunfall auf der B 414 in der Gemarkung Nistertal – Freitagmorgen, 24. März, gegen 05:35 Uhr ereignete sich in der Gemarkung Nistertal auf der L 281 ein Verkehrsunfall bei dem eine Person verletzt wurde. Nach den Feststellungen vor Ort wollte der 55jährige Fahrer eines Lkw einem querenden Wildschwein ausweichen, geriet mit seinem Lkw in den Gegenverkehr und prallte dort mit einem entgegen kommenden Pkw zusammen, der nicht mehr ausweichen konnte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 29jährige Pkw Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.