Veröffentlicht am 30. März 2017 von wwa

NEUWIED – Rommersdorf Festspiele starten mit Musical der Freien Bühne – Der Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis, besser gesagt die dort ansässige Abtei Rommersdorf, steht im Juni und Juli wieder ganz im Zeichen der Rommersdorf Festspiele. Los geht es am Freitag, 16. Juni, um 20.15 Uhr mit der Freien Bühne Neuwied und dem Musical „Wie das Bleichgesicht zur Rothaut wurde“. Burberry County scheint ein friedlicher Ort zu sein, zumindest so lange bis Chiquitta Morales auftaucht. Bei ihrer Suche nach einer Schatzkarte will sie den Saloon von Kitty übernehmen, doch die sucht Hilfe bei Silvester Gucci, der selbst noch eine Rechnung mit Chiquitta offen hat, und die Geschichte nimmt ihren Lauf.

Tammy Sperlich und Boris Weber glänzen in verschiedenen Rollen und werden musikalisch durch Holger Kappus am Klavier begleitet. Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Telefon: 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.rommersdorf-festspiele.de.