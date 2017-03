Veröffentlicht am 30. März 2017 von wwa

MAINZ – Alles Etikettenschwindel? Qualitäts-, Lagen- und Herkunftsbewusstsein im Spiegel der Weinetiketten (1816-2015) – Neue Ausstellung des IGL im Deutschen Weinbaumuseum in Oppenheim – Im Auftrag des Deutschen Weinbaumuseums in Oppenheim hat das Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz e.V. (IGL) eine Ausstellung zum Thema Weinetiketten erarbeitet, die vom 31. März bis zum 31. Oktober gezeigt wird. Die Ausstellung wird im Rahmen einer geschlossenen Eröffnungsfeier am 31. März eröffnet und ist ab 1. April für jedermann in den Museumsräumlichkeiten in der Wormser Straße 49, in Oppenheim, zugänglich.

Die Ausstellung wird finanziell unterstützt durch das Deutsche Weinbaumuseum, die Weinbruderschaft Rheinhessen zu Sankt Katharinen e.V. und Peter E. Eckes. Das Museum ist wie folgt geöffnet: Dienstag bis Freitag 14:00 bis 17:00 Uhr; Samstag, Sonntag und Feiertag 10:00 bis 17:00 Uhr. Weitere Informationen zu Eintrittspreisen u.a. auf der Homepage des Museums unter http://www.dwm-content.de/