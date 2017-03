Veröffentlicht am 24. März 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Noch Plätze frei! Mittelstand 4.0 Workshop des Fraunhoferinstituts und der Wirtschaftsförderung des Kreises – Zukunftsupdate Technologien & Prozesse am Mittwoch, 29. März in Eichelhardt und Zukunftsupdate Geschäftsmodelle am Mittwoch, 5. April in Herdorf. Im Zuge des Projektes Mittelstand 4.0 veranstaltet die Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen gemeinsam mit Digital in NRW – dem Kompetenzzentrum für den Mittelstand des Fraunhoferinstituts – eine Workshop-Reihe im Kreis Altenkirchen.

Für den ersten Workshop zum Thema Technologien und Prozesse am Mittwoch, 29. März ab 13:00 Uhr bei der Firma EWM Eichelhardter Werkzeug & Maschinenbau GmbH können sich Interessierte noch bis Montag, 27. März anmelden.

Auch für den zweiten Workshop zum Thema Geschäftsmodelle am Mittwoch, 5. April ab 13:00 Uhr bei der Firma Schmidt Zerspanungstechnik GmbH & Co. KG sind noch einzelne Plätze frei. Das jeweilige Anmeldeformular sowie weitere Informationen zu den beiden Mittelstand 4.0-Workshops erhalten Interessierte bei der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen unter Telefon 0 26 81- 81 39 08 und im Internet unter www.wirtschaftsfoerderung-ak.de/aktuelles.