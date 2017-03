Alter Friedhof Neuwied

Veröffentlicht am 30. März 2017 von wwa

NEUWIED – Alter Friedhof: Grabpaten-Treffen und Führung – Der Alte Friedhof in Neuwied wurde 1783 als erster städtischer und die Konfessionen übergreifender Friedhof eröffnet. Bis heute sind viele historisch wertvolle Denkmäler aus unterschiedlichen Epochen erhalten geblieben und ermöglichen so eine einzigartige Reise durch die Zeit. Dies ist aber nur möglich, dank der ehrenamtlichen Arbeit der Grabpaten, die sich einmal im Jahr um die Pflege der letzten Ruhestätten kümmern. Wer Interesse hat, diese Arbeit zu unterstützen, ist herzlich eingeladen, am Samstag, 1. April, zwischen 14 und 16 Uhr auf dem Alten Friedhof vorbeizuschauen.

Am Sonntag, 2. April, um 11:15 Uhr beginnt dann die erste Führung in diesem Jahr über den Alten Friedhof. Treffpunkt ist der Friedhofseingang an der Julius-Remy-Straße. Erwachsene bezahlen vier Euro, Kinder von sechs bis 14 Jahren zwei Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen erteilt die Tourist-Information unter 02631/802-5555.