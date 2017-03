Veröffentlicht am 29. März 2017 von wwa

NEUWIED – Neuwieder Stadtführungen starten in eine neue Saison – Der Frühling steht vor der Tür und langsam zieht es uns wieder in die Natur. Der richtige Zeitpunkt auch für die Tourist-Information mit ihrem vielfältigen Führungsangebot in eine neue Saison zu starten. Und los geht es am Sonntag, 2. April, gleich richtig früh. Denn nach dem Motto „Der frühe Vogel fängt den Wurm“ startet die Führung „Flora und Fauna im Engerser Feld“ bereits um 09:00 Uhr. Ein fachkundiger Führer zeigt im Naturschutzgebiet direkt am Rande der Innenstadt nicht nur seltene Pflanzen am Wegesrand, von denen einige sogar leckere Kräuter für den Salat sind, sondern auch die Brutkolonien von Kormoran, Graureiher und Schwarzmilan. Viele Brut- und Zugvögel können innerhalb des Vogelschutzgebietes beobachtet und so ganz nebenbei auch faszinierende Eindrücke und Wissen über biologische Besonderheiten zu Lande, zu Wasser oder in der Luft mitgenommen werden. Festes Schuhwerk und eventuell ein Fernglas sind zu empfehlen für die gut eineinhalbstündige Wanderung durchs Engerser Feld entlang der Kiesseen. Treffpunkt ist der SWN-Parkplatz in der Hafenstraße. Erwachsene zahlen vier Euro, Kinder von sechs bis 14 Jahren zwei Euro.