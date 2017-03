Veröffentlicht am 24. März 2017 von wwa

REGION – Die Bundestagswahl 2017 im Unterricht – Erwin Rüddel ruft Schulen im Wahlkreis zur Teilnahme an der Juniorwahl auf – „Als wichtigste Säule unserer parlamentarischen Demokratie findet – wie alle vier Jahre – die nächste Wahl zum Deutschen Bundestag am Sonntag, den 24. September 2017, statt. Wer von seinem Wahlrecht Gebrauch macht und wählen geht, entscheidet mit seiner Stimme darüber mit, wer regiert und wer die Gesetze für das Land macht. Fast alle wichtigen Entscheidungen, die danach uns alle betreffen, fallen im deutschen Parlament – dem Deutschen Bundestag“ erklärt der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel mit Blick auf eine besonderes Schulprojekt anlässlich der bevorstehenden Bundestagswahl.

Konkret geht es dabei um die „Juniorwahl 2017“, ein Schulprojekt zur politischen Bildung. Das unterstützt der Deutsche Bundestag in diesem Wahljahr auch finanziell und ruft zusammen mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Verein Kumulus e.V. zur regen Beteiligung auf.

Im Rahmen dieses an alle Schulformen der Sekundarstufen I und II, in den Klassenstufen 7 bis 13, sowie der Berufsschulen gerichteten Projekts geht es im Hinblick auf die Bundestagswahl um eine unterrichtliche Vorbereitung mit abschließendem Wahlakt in der Woche vor der Wahl zum Deutschen Bundesparlament.

Die Teilnahme ist ab einer Schulklasse bis hin zur ganzen Schule möglich. Unterrichtet wird überwiegend im Politikunterricht bzw. in politiknahen Fächern, aber auch fächerübergreifend, wie beispielsweise in Deutsch, Geschichte, Mathematik oder Kunst. Schirmherr der „Juniorwahl 2017“ ist der Präsident des Deutschen Bundestages, Prof. Dr. Norbert Lammert.

„Zwar sind freie Wahlen heute eine Selbstverständlichkeit, das Recht hierzu musste jedoch hart erkämpft werden. Überdies lehrt die deutsche Geschichte, wohin es führt, wenn die demokratischen Errungenschaften verspielt werden“, äußert der heimische Abgeordnete. Deshalb sei es sehr wichtig, bei jungen Menschen schon früh das demokratische Bewusstsein zu stärken.

„Dazu müssen sie die Rechte und Pflichten, die sich mit dieser Staatsform für den Bürger verbinden, und die Verfahren unserer parlamentarischen Demokratie kennenlernen. Und genau dafür ist das Schulprojekt ‚Juniorwahl 2017‘ bestens geeignet. Ermöglicht es doch, dies in der Klasse einzuüben und auf spielerische Weise Demokratie zu erleben, halt Schülerinnen und Schülern Parlamentswahlen und deren Bedeutung für eine freiheitliche Demokratie näherzubringen. Demokratie heißt vor allem: In Wahlen mitbestimmen, aber auch: mitmischen, sich einbringen, Verantwortung übernehmen. Deshalb möchte ich insbesondere auch Schulen im Landkreis Altenkirchen zur Teilnahme aufrufen“, bekräftigt Erwin Rüddel.