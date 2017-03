Veröffentlicht am 28. März 2017 von wwa

NEUWIED – Bauspielplatz öffnet pünktlich zu den Osterferien – Nach gut eineinhalb Jahren Umbaupause freuen sich der Baudezernent Jan Einig (rechts) und Jugenddezernent Michael Mang (links), über die bald abgeschlossene Instandsetzung des Bauspielplatzes der Stadt Neuwied. Gemeinsam mit Stephan Amstad vom Kinder- und Jugendbüro (2.v.l.) und Marcus Theobald vom Stadtbauamt begutachteten sie den Fortschritt vor Ort. Derzeit werden dort feste Wetterschutz- und Aufenthaltshütten errichtet.

Pünktlich zum Beginn der Osterferien wird der Platz dann wieder eröffnet. Vom 10. bis 21. April können Kinder von acht bis vierzehn Jahren wieder zu stolzen Hausbesitzern werden und fleißig sägen, hämmern und bauen. Auf dem Bauspielplatz an der Bimsstraße, gegenüber des Abenteuerspielplatzes, wird jedoch nicht nur gewerkelt, sondern die Kinder können auch frei spielen und basteln. Dazu wird es verschiedene Bastel- und Kreativangebote und auf dem anliegenden Bolzplatz zahlreiche Gruppenspiele geben. Der Kreativität sind also wie immer keine Grenzen gesetzt.

Der Bauspielplatz ist ein offenes und kostenloses Angebot des städtischen Kinder- und Jugendbüros. Außer am Wochenende und an den Feiertagen ist er in dieser Zeit von 09:00 bis 15:30 Uhr geöffnet. Die Aufsichtspflicht wird von den Mitarbeitern nur beschränkt übernommen. Alle rechtlichen Hinweise hierzu sind unter www.kijub-neuwied.de einsehbar. Weitere Informationen gibt es auch beim Kinder- und Jugendbüro unter 02631 802 171 oder samstad@neuwied.de