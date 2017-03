Veröffentlicht am 28. März 2017 von wwa

NEUWIED – Wieder auf sauberen Pfoten durch unser Viertel – Südöstliche Innenstadt: Gemeinsamer Frühjahrsputz am 8. April – Fast auf den Tag genau vor einem Jahr feierte die Aktion eine rundum erfolgreiche Premiere. Ein guter Grund also, den Frühjahrsputz zu wiederholen. Dies hat sich auch die „Mitmach-Gruppe“ in der südöstlichen Neuwieder Innenstadt gedacht. Sie lädt daher gemeinsam mit dem Quartiersmanagement dazu ein, in dem Projektgebiet wieder einmal kräftig aufzuräumen. Unterstützt wird die Initiative auch diesmal von der Aktion „Neuwied auf sauberen Pfoten“.

Unter der Überschrift „Frühjahrsputz in unserem Viertel“ sind die Bewohner/innen, aber auch Schüler und Kindergartenkinder, Vereine und Stadtteilgruppen eingeladen, gemeinsam das Viertel „fit zu machen“ für die beginnende wärmere Jahreszeit. Und zwar am Samstag, 8. April. Treffpunkt der fleißigen Helfer/innen ist um 10:45 Uhr am Bootshaus an der Rheinbrücke (Rheinstraße 80). Zangen, Mülltüten, Warnwesten stellen die Servicebetriebe zur Verfügung und werden vor Ort verteilt.

Nach getaner Arbeit gibt`s im Bootshaus eine deftige Suppe. Um besser planen zu können, bittet das Quartiersmanagement um Anmeldung. Hier im Stadtteilbüro gibt`s bei Bedarf auch weitere Infos: 02631 863070.