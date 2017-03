Veröffentlicht am 28. März 2017 von wwa

NEUWIED – Stadtverwaltung versteigert Fundsachen – Was in einem Jahr alles so verloren geht und beim Fundbüro der Stadt Neuwied abgegeben wird, ist schon kurios. Fahrräder, Hand-, Sport- und Reisetaschen, Textilien, Sonnenbrillen und vieles mehr warten darauf, von ihrem Besitzer abgeholt zu werden. Doch oft ist dies nicht der Fall und dann kommen die Gegenstände unter den Hammer. In diesem Jahr sollten sich alle Versteigerungsfans Freitag, 7. April, dick im Kalender notieren, denn dann können ab 09:00 Uhr im Innenhof des Verwaltungsgebäudes in der Engerser Landstraße 17 vor den Garagen Nr. 3 und 4 Schnäppchen gemacht werden.