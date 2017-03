Veröffentlicht am 27. März 2017 von wwa

GÜLLESHEIM – „Mit mir nicht“ – Selbstbehauptungskurs für Mädchen am 8. April in Güllesheim – Die Kreisjugendpflege Altenkirchen bietet in Kooperation mit der Jugendpflege der Verbandsgemeinde Flammersfeld am Samstag, 8. April einen Selbstbehauptungskurs für Mädchen im Alter zwischen acht und 12 Jahren an.

Unter dem Motto „Mit mir nicht“ findet der Kurs in der Zeit von 09:00 bis 16:00 Uhr in der Raiffeisensporthalle in Güllesheim statt. Ziel des Tagesseminars ist es, durch Übungen und Techniken der Selbstbehauptung und Selbstverteidigung, persönliche Stärken besser kennen zu lernen und ein positives Körpergefühl zu erfahren. Im Übungsteil der Selbstverteidigung lernen die Mädchen gezielte Angriffstechniken zum Abwehren von Angreifern. Die Kursgebühr beträgt 15 Euro. Informationen und Anmeldungen beim Jugendamt der Kreisverwaltung, Anna Beck unter Telefon: 0 26 81 81-2513 oder per Email unter anmeldung.jugendarbeit@kreis-ak.de.