Veröffentlicht am 24. März 2017 von wwa

DAADEN – Verfolgungsfahrt mit drogenbeeinflusstem Rollerfahrer – Am Mittwoch, 22. März, gegen 19:45 Uhr, beabsichtigte eine Streife der Polizei Betzdorf in Daaden einen Rollerfahrer zur Verkehrskontrolle anzuhalten. Der Rollerfahrer befuhr die Betzdorfer Straße in Richtung Ortsmitte und reagierte nicht auf die Anhalte Zeichen und das angeschaltete Blaulicht. Durch verschiedene Richtungswechsel und Benutzen von kleineren Wegen im Ortskern von Daaden versucht sich der Rollerfahrer unter Missachtung der Verkehrsregeln der Kontrolle zu entziehen.

Im Bereich Kirdorf konnte der 16jährige Rollerfahrer gestellt werden. Er stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Der Roller war zudem nicht versichert, da an diesem ein altes Versicherungskennzeichen aus dem Jahre 1980 angebracht war.

Bei der Durchsuchung des Rollerfahrers wurde eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Der Roller wurde sichergestellt. Die Polizei Betzdorf bittet Zeugen, die Angaben zu der Verfolgungsfahrt machen können, sich unter 02741/9260 zu melden.