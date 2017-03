Veröffentlicht am 26. März 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Staatssekretär Andy Becht macht sich vor Ort ein Bild der Kampagne Anschluss Zukunft – Der Staatssekretär des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau in Rheinland-Pfalz, Andy Becht, besuchte die Region. Ziel war es, sich vor Ort ein Bild vom Handlungsbedarf zu machen. Bei ersten Gesprächen in Altenkirchen lernte er die Kampagne Anschluss Zukunft, vertreten durch den Sprecher, Christoph Böhmer, kennen. Anschließend wurden drei Engpässe in der Region gemeinsam mit der Vizepräsidentin der SGD Nord, Sandra Weeser, besichtigt. Neben den Ortsdurchfahrten Kircheib und Uckerath stand auch die unfallträchtige Kurve bei Hasselbach im Fokus des Ortstermins.