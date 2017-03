Veröffentlicht am 25. März 2017 von wwa

WINDHAGEN – 5. Rollitennis-Aktiv-Wochenende in Windhagen am Samstag und Sonntag, 01. und 02. April – Am Samstag 01. und Sonntag 02. April veranstaltet der Rollitennis das 5. Rollitennis-Aktiv-Wochenende. Das Aktiv-Wochenende ist nicht gedacht für ein Kräftemessen auf Wettkampfebene, sondern man möchte es dafür nutzen, Nachwuchsspielern und erfahrenen Breitensportlern auf freundschaftlicher Basis ein sportliches Wochenende zu ermöglichen. Rollstuhltennisspieler, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, aus dem ganzen Bundesgebiet haben sich angemeldet, neben leistungsgerechtem Training, Bewegungsspielen, Einzel- und Doppelmatches wird es auch wieder ein „Inklusionsturnier“ geben. Auch haben alle Teilnehmer die Möglichkeit, am Samstag das Rollstuhltennis-Sportabzeichen in Bronze, Silber und Gold vom Rollitennis abzulegen. Zuschauer und oder Interessierte, die sich über Rollstuhltennis informieren oder ausprobieren möchten, sind herzlich willkommen.